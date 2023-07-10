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В Перу ввели режим ЧС из-за редкого заболевания

В Перу ввели режим ЧС из-за редкого заболевания В Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения на 90 дней из-за необъяснимого роста числа случаев выявления синдрома Гийена-Барре.
Другие страны
10 июля 2023 г. 05:44
В Перу ввели режим ЧС из-за редкого заболевания

В Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения на 90 дней из-за необъяснимого роста числа случаев выявления синдрома Гийена-Барре.

Как передает Report, об этом сообщила официальная правительственная газета El Peruano.

Синдром Гийена-Барре (СГБ) - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин. Часто он бывает вызван инфекцией, которая встречается в недоваренной пище, особенно птице.

Данный режим прежде всего позволит властям провести срочную закупку 5 тыс. ампул иммуноглобулина, необходимого для лечения таких случаев, рассказал министр здравоохранения Перу Сесар Васкес Санчес. Ранее они не могли быть приобретены из-за дороговизны и в связи с тем, что не входят в перечень жизненно важных препаратов, подчеркнул он и добавил, что этих запасов хватит на обеспечение пациентов необходимым бесплатным лечением на срок до двух лет.

Минздрав Перу отмечает, что по состоянию на май 2023 года в стране было выявлено около 190 случаев синдрома Гийена-Барре, из которых четыре привели к летальному исходу. 147 пациентов выздоровели, 31 продолжает лечение в стационаре.

Причины распространения синдрома пока не установили. Вспышка, по одной из версии, связана с инфекцией желудочно-кишечного тракта, так как у некоторых пациентов потере чувствительности конечностей предшествовали соответствующие симптомы.

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