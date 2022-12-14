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В Перу введут режим ЧП для разблокировки дорог

В Перу введут режим ЧП для разблокировки дорог На дорогах в Перу введут режим чрезвычайного положения (ЧП) для их разблокировки.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 09:36
В Перу введут режим ЧП для разблокировки дорог

На дорогах в Перу введут режим чрезвычайного положения (ЧП) для их разблокировки.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны страны Альберто Отарола.

По его словам, на фоне массовых протестов в стране ВС приказали немедленно взять под защиту стратегические объекты.

"На национальной сети дорог будет объявлено чрезвычайное положение, чтобы обеспечить свободный проезд всех перуанцев", - объявил министр после заседания госсовета.

По данным канала RPP, объявить режим ЧП могут на национальном уровне. Президент Дина Болуарте выразила надежду, что властям "не придется доходить до крайности".

Беспорядки в Перу начались после того, как 7 декабря парламент объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Он был задержан по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Его пост передали его заместителю госпоже Болуарте. Она должна была пробыть в должности до 26 июля 2026 года, но из-за протестов предложила провести досрочные выборы в 2024 году. Сегодня, 14 декабря, принес присягу новый кабинет министров Перу.

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Версия на английском языке Peru to declare state of emergency to unblock roads

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