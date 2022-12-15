В Перу военнослужащие приступили к расчистке блокированных манифестантами дорог

Перуанские военные приступили к расчистке автомобильных дорог, перекрытых участниками охвативших страну антиправительственных протестов.

Перуанские военные приступили к расчистке автомобильных дорог, перекрытых участниками охвативших страну антиправительственных протестов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило министерство обороны в социальной сети Twitter.

"В настоящее время 200 военнослужащих третьей дивизии нашей доблестной армии работают над разблокированием дороги на выезде из Арекипы...", - говорится в записи.

На снимках видно, как солдаты вручную расчищают полотно, заваленное большими камнями. Согласно примерным оценкам СМИ, манифестанты перекрыли свыше 110 участков более чем на 20 магистралях. Ущерб от их действий, по оценкам министерства экономики, исчисляется десятками миллионов долларов в день.