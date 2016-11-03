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    В Перу в столкновениях из-за выборов погибли три человека

    Более 20 человек получили ранения

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Три человека погибли и более 20 получили ранения в столкновениях из-за переизбрания мэра перуанского города Куримана.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Укаяли Мануэль Гамбини радиостанции RPP Noticias.

    По словам Гамбини, массовые столкновения произошли между сторонниками и противниками переизбрания Лойбера Рочи Пинеды (Loiber Rocha Pinedo) на должность мэра.

    По данным радиостанции, глава больницы Куриманы Роман Брионес сообщил о двух погибших и примерно 17 раненых в уличных столкновениях. Жертвами беспорядков стали 37-летний Гийермо Фасанандо и 32-летний Эфраин Аланья. По информации главы полиции Укаяли, в ходе беспорядков 17 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

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