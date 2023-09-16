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В Перу в результате взрыва пострадали 15 человек

В Перу в результате взрыва пострадали 15 человек Взрыв произошел в нескольких метрах от ночного клуба в Лиме 15 сентября. В результате 15 человек, среди которых 2 ребенка, получили ранения.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 14:23
В Перу в результате взрыва пострадали 15 человек

Взрыв произошел в нескольких метрах от ночного клуба в Лиме 15 сентября. В результате 15 человек, среди которых 2 ребенка, получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная радиостанция RPP.

Согласно информации, все пострадавшие госпитализированы. На место прибыли пять бригад пожарной службы. В момент взрыва клуб был закрыт, пострадали прохожие, находившиеся рядом с заведением.

Таким образом могло быть совершено нападение на местную музыкальную группу, которая должна была провести концерт в ночном клубе.

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