В Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 10 человек

Не менее 10 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса с обрыва на западе Перу.

Не менее 10 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса с обрыва на западе Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Republica.

По ее данным, в момент аварии в автобусе, который направлялся из города Уануко в Лиму, находились 76 человек. 12 пострадавшим потребовалась госпитализация из-за тяжести травм.

Как утверждает транспортная компания, выполнявшая перевозку пассажиров, автобус сорвался с обрыва после столкновения с грузовиком. Однако прибывшая полиция не обнаружила на месте происшествия других транспортных средств. Правоохранительные органы проводят расследование случившегося.