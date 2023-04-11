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В Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 10 человек

В Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 10 человек Не менее 10 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса с обрыва на западе Перу.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 08:39
В Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 10 человек

Не менее 10 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса с обрыва на западе Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Republica.

По ее данным, в момент аварии в автобусе, который направлялся из города Уануко в Лиму, находились 76 человек. 12 пострадавшим потребовалась госпитализация из-за тяжести травм.

Как утверждает транспортная компания, выполнявшая перевозку пассажиров, автобус сорвался с обрыва после столкновения с грузовиком. Однако прибывшая полиция не обнаружила на месте происшествия других транспортных средств. Правоохранительные органы проводят расследование случившегося.

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