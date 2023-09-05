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При нападении террористов в Перу погибли четверо военных

При нападении террористов в Перу погибли четверо военных Четверо перуанских военнослужащих погибли в результате нападения террористов в центральной части страны.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 02:17
При нападении террористов в Перу погибли четверо военных

Четверо перуанских военнослужащих погибли в результате нападения террористов в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили вооруженные силы республики.

Согласно информации, патруль из служащих правоохранительных органов, который работал в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро, столкнулся с колонной террористов в округе Путис, провинция Уанта. В ходе боестолкновения были ликвидированы двое боевиков.

"К сожалению, в результате погибли четверо служащих вооруженных сил", - отмечается в заявлении. Еще трое военных были доставлены в больницу с ранениями.

В зоне долины рек Апуримак, Эне и Мантаро орудуют оставшиеся представители террористической группировки "Сендеро луминосо", в результате террористической деятельности которой в Перу с 1980 года погибли свыше 30 тыс. человек. Нанесенный стране материальный ущерб оценивается примерно в $25 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Peruda terror aktı nəticəsində bir neçə hərbçi həlak olub

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