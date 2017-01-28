В Перу в результате наводнений и оползней погибли более десяти человек

Баку. 28января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли в Перу в результате наводнений и оползней.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.
По данным агентства, наводнения и оползни в перуанских провинциях были вызваны проливными дождями, которые продолжались на протяжении нескольких дней. Из-за непогоды также пострадали около 11,4 тысячи семей.
В пятницу власти Перу приняли решение объявить режим ЧС в городах Арекипа, Уанкавелика, Ика и в столице Лима, отмечает агентство.
News DepartmentАвтор новости
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