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В Перу в ходе протестов погибли четыре человека

В Перу в ходе протестов погибли четыре человека Не менее 4 человек погибли, еще 38 пострадали в ходе антиправительственных протестов в Перу.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 01:57
В Перу в ходе протестов погибли четыре человека

Не менее 4 человек погибли, еще 38 пострадали в ходе антиправительственных протестов в Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело в понедельник министерство здравоохранения страны.

"Минздрав информирует, что к настоящему моменту сообщается о 8 госпитализированных, 30 выписанных из больницы и 4 погибших в ходе манифестаций в различных регионах страны", - говорится на странице ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось о трех погибших. По данным радиостанции RPP, четвертой жертвой столкновений стал участник манифестации в провинции Чинчерос в департаменте Апуримак. В этом же районе группа протестующих напала на полицейский участок.

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