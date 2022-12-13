В Перу в ходе протестов погибли четыре человека

Не менее 4 человек погибли, еще 38 пострадали в ходе антиправительственных протестов в Перу.

Не менее 4 человек погибли, еще 38 пострадали в ходе антиправительственных протестов в Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело в понедельник министерство здравоохранения страны.

"Минздрав информирует, что к настоящему моменту сообщается о 8 госпитализированных, 30 выписанных из больницы и 4 погибших в ходе манифестаций в различных регионах страны", - говорится на странице ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось о трех погибших. По данным радиостанции RPP, четвертой жертвой столкновений стал участник манифестации в провинции Чинчерос в департаменте Апуримак. В этом же районе группа протестующих напала на полицейский участок.