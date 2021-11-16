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С начала ноября правительство Перу покидает второй министр

С начала ноября правительство Перу покидает второй министр Президент Перу Педро Кастильо в понедельник принял отставку главы Минобороны страны Уолтера Эдисона Айалы Гонсалеса.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 05:51
С начала ноября правительство Перу покидает второй министр

Президент Перу Педро Кастильо принял отставку главы Минобороны страны Уолтера Эдисона Айалы Гонсалеса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Уолтер Айала Гонсалес подал президенту республики Педро Кастильо Терронесу безотзывное заявление об отставке с поста министра обороны. Глава государства принял отставку и поблагодарил экс-министра за службу", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter.

Уолтер Эдисон Айала Гонсалес подал в отставку на прошлой неделе после жалоб ряда высокопоставленных военных на давление якобы с целью продвижения по службе людей, близких к президенту страны.

2 ноября правительство Перу покинул другой министр силового блока. Глава МВД Луис Баррансуэла подал в отставку после того, как его обвинили в организации вечеринки в нарушение запрета, введенного на период пандемии самим же министерством.

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