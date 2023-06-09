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В Перу с начала года от денге умер 201 человек

В Перу с начала года от денге умер 201 человек Перуанские медики подтвердили 201 летальный случай заражения лихорадкой денге в стране с начала года.
Другие страны
9 июня 2023 г. 08:21
В Перу с начала года от денге умер 201 человек

Перуанские медики подтвердили 201 летальный случай заражения лихорадкой денге в стране с начала года.

Как передает Report, такие данные опубликовало министерство здравоохранения республики.

"К 22-й неделе 2023 года было выявлено 130 826 случаев денге в стране, также был зарегистрирован 201 летальный случай", - говорится в сообщении.

За первые пять месяцев этого года в Перу было подтверждено более чем в два раза больше случаев заражения денге, чем за весь 2022 год. Наиболее сложная ситуация складывается в департаменте Пьюра на севере Перу, где заболели почти 40 тыс. человек.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят комары вида Aedes aegypti.

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Версия на азербайджанском языке Peruda ilin əvvəlindən denge xəstəliyindən 200-dən çox insan ölüb

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