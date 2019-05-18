​В Перу разбился вертолёт, двое погибли

В Перу в провинции Кондорканки разбился вертолёт.
Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице перуанских вооружённых сил в Twitter.
Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека, ещё два пострадали.
"Вертолёт Ми-171Ш номер EP-664 разбился в… провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором", - сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Tural AsadiАвтор новости