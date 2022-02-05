В Перу разбился самолет с туристами, есть погибшие

Семь человек погибли при крушении небольшого самолета, летавшего над геоглифами на плато Наска в Перу.

Семь человек погибли при крушении небольшого самолета, летавшего над геоглифами на плато Наска в Перу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на борту самолета находились пять туристов и два пилота. По предварительной информации, пассажиры были из США, Чили и Нидерландов.

Причины происшествия пока не установлены.

Полеты над геоглифами на плато Наска пользуются популярностью у туристов, приезжающих в Перу. В 1994 году геоглифы были объявлены объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).