О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Перу разбился самолет с туристами, есть погибшие

В Перу разбился самолет с туристами, есть погибшие Семь человек погибли при крушении небольшого самолета, летавшего над геоглифами на плато Наска в Перу.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 01:45
В Перу разбился самолет с туристами, есть погибшие

Семь человек погибли при крушении небольшого самолета, летавшего над геоглифами на плато Наска в Перу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на борту самолета находились пять туристов и два пилота. По предварительной информации, пассажиры были из США, Чили и Нидерландов.

Причины происшествия пока не установлены.

Полеты над геоглифами на плато Наска пользуются популярностью у туристов, приезжающих в Перу. В 1994 году геоглифы были объявлены объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peruda turist təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Другие новости из категории

Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро в Германии
Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро в Германии
5 февраля 2022 г. 02:16
Генсек ООН встретится в Пекине с руководством КНР
Генсек ООН встретится в Пекине с руководством КНР
5 февраля 2022 г. 00:51
Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства
Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства
5 февраля 2022 г. 00:22
Генсек ООН выступил с видеообращением на открытии зимних Олимпийских игр
Генсек ООН выступил с видеообращением на открытии зимних Олимпийских игр
4 февраля 2022 г. 23:14
Лавина в Австрии унесла жизни пяти человек
Лавина в Австрии унесла жизни пяти человек
4 февраля 2022 г. 22:46
Южная Корея поставит в Египет военную технику на $1,65 млрд
Южная Корея поставит в Египет военную технику на $1,65 млрд
4 февраля 2022 г. 22:06
Пожар на нефтедобывающем судне у побережья Нигерии потушен
Пожар на нефтедобывающем судне у побережья Нигерии потушен
4 февраля 2022 г. 20:59
Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков
Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков
4 февраля 2022 г. 20:44
ООН не может воспользоваться 135 млн долларов после запрета инвалюты в Афганистане
ООН не может воспользоваться 135 млн долларов после запрета инвалюты в Афганистане
4 февраля 2022 г. 17:30
Названы кандидаты на пост генсека НАТО
Названы кандидаты на пост генсека НАТО
4 февраля 2022 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi