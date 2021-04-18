В Перу пять человек погибли при падении военного вертолета

По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу

По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу.

Как передает Report, об этом сообщили в Объединенном командовании вооруженных сил республики.

"Сегодня во время операции против незаконного оборота наркотиков вертолет с 12 членами экипажа потерпел крушение в регионе Куско. Пять человек погибли, еще пять получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter армии.

Отмечается, что еще двое военных пропали без вести. Власти начали расследование.