В Перу пройдет саммит Тихоокеанского альянса

Встреча президентов стран, входящих в Тихоокеанский альянс (ТА), вскоре пройдет в Перу.

Встреча президентов стран, входящих в Тихоокеанский альянс (ТА), вскоре пройдет в Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг вечером в Twitter Министерство иностранных дел Мексики по итогам заседания в Мехико совета министров государств, участвующих в региональном объединении.

"Саммит лидеров вскоре состоится в Перу", - говорится в записи. По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, дата проведения форума станет известна в ближайшем будущем.

Саммит ТА, куда входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили, должен был состояться в Мехико на этой неделе, но его проведение было отложено из-за того, что перуанский парламент не разрешил президенту Педро Кастильо покинуть страну. На встрече в верхах председательство в объединении должно было перейти к этому южноамериканскому государству. Кастильо 22 ноября заявил о готовности провести форум в Перу.

Напомним, что начало созданию ТА было положено весной 2011 года. До пандемии на страны, входящие в это объединение, приходилось 38% ВВП - по паритету покупательной способности - всего региона Латинской Америки и Карибского бассейна, 50% внешней торговли и 40% инвестиций.