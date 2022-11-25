О нас

В Перу пройдет саммит Тихоокеанского альянса

В Перу пройдет саммит Тихоокеанского альянса Встреча президентов стран, входящих в Тихоокеанский альянс (ТА), вскоре пройдет в Перу.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 08:08
В Перу пройдет саммит Тихоокеанского альянса

Встреча президентов стран, входящих в Тихоокеанский альянс (ТА), вскоре пройдет в Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг вечером в Twitter Министерство иностранных дел Мексики по итогам заседания в Мехико совета министров государств, участвующих в региональном объединении.

"Саммит лидеров вскоре состоится в Перу", - говорится в записи. По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, дата проведения форума станет известна в ближайшем будущем.

Саммит ТА, куда входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили, должен был состояться в Мехико на этой неделе, но его проведение было отложено из-за того, что перуанский парламент не разрешил президенту Педро Кастильо покинуть страну. На встрече в верхах председательство в объединении должно было перейти к этому южноамериканскому государству. Кастильо 22 ноября заявил о готовности провести форум в Перу.

Напомним, что начало созданию ТА было положено весной 2011 года. До пандемии на страны, входящие в это объединение, приходилось 38% ВВП - по паритету покупательной способности - всего региона Латинской Америки и Карибского бассейна, 50% внешней торговли и 40% инвестиций.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi