В Перу произошел взрыв в клубе - ВИДЕО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в клубе, расположенном на пляже "Лас-Пальмас" в Перу, пострадали несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает газета El Comercio со ссылкой на местные службы безопасности.

"Мы нашли два газовых баллона около клуба, в результате вспышки были выбиты стекла здания. У некоторых людей незначительные травмы. Ситуация под контролем", - приводит издание слова представителя экстренных служб Вито Монополи.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Другие детали инцидента пока не сообщаются.

Esto sucedió en la playa las palmas, explotaron balones de gas en una casa. Hay heridos! pic.twitter.com/UocD12dDjr — ғɪᴏʀᴇʟʟᴀ ʀᴇᴛɪᴢ (@FiorellaRetiz) January 13, 2019