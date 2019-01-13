 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Перу произошел взрыв в клубе - ВИДЕО

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в клубе, расположенном на пляже "Лас-Пальмас" в Перу, пострадали несколько человек. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает газета El Comercio со ссылкой на местные службы безопасности.

    "Мы нашли два газовых баллона около клуба, в результате вспышки были выбиты стекла здания. У некоторых людей незначительные травмы. Ситуация под контролем", - приводит издание слова представителя экстренных служб Вито Монополи.

    На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Другие детали инцидента пока не сообщаются.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi