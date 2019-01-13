В Перу произошел взрыв в клубе - ВИДЕО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в клубе, расположенном на пляже "Лас-Пальмас" в Перу, пострадали несколько человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает газета El Comercio со ссылкой на местные службы безопасности.
"Мы нашли два газовых баллона около клуба, в результате вспышки были выбиты стекла здания. У некоторых людей незначительные травмы. Ситуация под контролем", - приводит издание слова представителя экстренных служб Вито Монополи.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Другие детали инцидента пока не сообщаются.
Esto sucedió en la playa las palmas, explotaron balones de gas en una casa. Hay heridos! pic.twitter.com/UocD12dDjr— ғɪᴏʀᴇʟʟᴀ ʀᴇᴛɪᴢ (@FiorellaRetiz) January 13, 2019
Terrible lo que acaba de suceder en playa Las Palmas, Asia. pic.twitter.com/P3vdhqknec— César Hinostrollza P (@DocHinostroza) January 13, 2019
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