​В Перу продлили карантин из-за коронавируса

Республика Перу продлила карантин из-за коронавируса до 24 мая и ввела послабления по комендантскому часу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент страны Мартин Вискарра.

"Мы должны продлить чрезвычайное положение до воскресенья, 24 мая", - сказал он, пояснив, что прекращение карантина могло бы привести к новой вспышке заболевания.

В большинстве регионов страны действие комендантского часа будет сокращено. Если сейчас он начинается в 18:00 и заканчивается в 4:00, то с 11 мая он будет действовать с 20:00 до 4:00.

В северных регионах страны он сохранит прежнее расписание - с 16:00 до 4:00.

Напомним, что в Перу зарегистрировано 61,8 тыс случаев заболевания СOVID-19. 1 714 человек скончались, вылечились более 19 тыс человек.