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В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 25 человек

В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 25 человек Рейсовый автобус с 60 пассажирами упал с обрыва в Перу.
Другие страны
28 января 2023 г. 23:46
В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 25 человек

Рейсовый автобус с 60 пассажирами упал с обрыва в Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция RPP.

Транспортное средство упало в пропасть на 121-м км Панамериканского шоссе на участке, соединяющем Эль-Альто с Лос-Органос, в провинции Талара.

По данным этого СМИ, жертвами аварии стали 25 человек, официальной информации о количестве погибших от правоохранителей пока не поступало.

Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением на участке дороги с крутым уклоном. Трагедия случилась ночью. Полиция устанавливает причины аварии.

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