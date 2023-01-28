В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 25 человек

Рейсовый автобус с 60 пассажирами упал с обрыва в Перу.

Рейсовый автобус с 60 пассажирами упал с обрыва в Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция RPP.

Транспортное средство упало в пропасть на 121-м км Панамериканского шоссе на участке, соединяющем Эль-Альто с Лос-Органос, в провинции Талара.

По данным этого СМИ, жертвами аварии стали 25 человек, официальной информации о количестве погибших от правоохранителей пока не поступало.

Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением на участке дороги с крутым уклоном. Трагедия случилась ночью. Полиция устанавливает причины аварии.