В Перу пассажирский самолет загорелся при посадке - ВИДЕО

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Перу в аэропорту города Хауха пассажирский самолет загорелся во время контакта со взлетно-посадочной полосой при посадке.

Как передает Report, об этом сообщает портал RPP.

Сообщается, что на борту самолета Peruan Airlines находились 138 пассажиров.

По словам очевидца, все они были вовремя эвакуированы и находятся в безопасности. В результате инцидента три человека получили легкие повреждения.

В аэропорту работают несколько пожарных подразделений. Горящий Boeing-737 находится на взлетно-посадочной полосе и сильно дымится.