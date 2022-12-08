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В Перу отменили решение экс-президента об объявлении комендантского часа

В Перу отменили решение экс-президента об объявлении комендантского часа Администрация президента Перу объявила в среду об отмене решения отстраненного от должности главы государства Педро Кастильо о введении в стране комендантского часа.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 05:56
В Перу отменили решение экс-президента об объявлении комендантского часа

Администрация президента Перу объявила в среду об отмене решения отстраненного от должности главы государства Педро Кастильо о введении в стране комендантского часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации на странице администрации в социальной сети Twitter.

"По восстановлении конституционного порядка незаконное объявление комендантского часа теряет силу", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее в среду Кастильо объявил о роспуске Конгресса (парламент) и введении в Перу комендантского часа. Он также заявил о необходимости провести новые выборы в национальное законодательное собрание, членов которого предложил наделить правами для разработки новой конституции страны.

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