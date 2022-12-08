В Перу отменили решение экс-президента об объявлении комендантского часа

Администрация президента Перу объявила в среду об отмене решения отстраненного от должности главы государства Педро Кастильо о введении в стране комендантского часа.
"По восстановлении конституционного порядка незаконное объявление комендантского часа теряет силу", - говорится в публикации.
Напомним, что ранее в среду Кастильо объявил о роспуске Конгресса (парламент) и введении в Перу комендантского часа. Он также заявил о необходимости провести новые выборы в национальное законодательное собрание, членов которого предложил наделить правами для разработки новой конституции страны.