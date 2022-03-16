В Перу оползень разрушил 80 домов, несколько человек пропали без вести

В результате проливных дождей в перуанском городе Патаз произошел оползень.

В результате проливных дождей в перуанском городе Патаз произошел оползень.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

В результате стихийного бедствия под завалами остались не менее 80 домов, пропали без вести 7 человек, в том числе 3 ребенка. Четверо жителей были спасены в ходе поисково-спасательных работ, проведенных при поддержке окружающих.

Размер материального ущерба, нанесенного оползнем, пока неизвестен. Власти отметили, что на место происшествия немедленно были отправлены машины скорой помощи.

Президент Перу Педро Кастильо заявил в социальных сетях, что место происшествия посетят глава Национального института гражданской обороны и министр обороны. Он подчеркнул, что пострадавшим от стихии гражданам будет оказана необходимая поддержка.