О нас
Аудио новости

В Перу оползень разрушил 80 домов, несколько человек пропали без вести

В Перу оползень разрушил 80 домов, несколько человек пропали без вести В результате проливных дождей в перуанском городе Патаз произошел оползень.
Другие страны
16 марта 2022 г. 03:33
В Перу оползень разрушил 80 домов, несколько человек пропали без вести

В результате проливных дождей в перуанском городе Патаз произошел оползень.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

В результате стихийного бедствия под завалами остались не менее 80 домов, пропали без вести 7 человек, в том числе 3 ребенка. Четверо жителей были спасены в ходе поисково-спасательных работ, проведенных при поддержке окружающих.

Размер материального ущерба, нанесенного оползнем, пока неизвестен. Власти отметили, что на место происшествия немедленно были отправлены машины скорой помощи.

Президент Перу Педро Кастильо заявил в социальных сетях, что место происшествия посетят глава Национального института гражданской обороны и министр обороны. Он подчеркнул, что пострадавшим от стихии гражданам будет оказана необходимая поддержка.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоPeruda torpaq sürüşməsi zamanı 80 ev dağılıb, itkin düşənlər var

Самое читаемое

СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi