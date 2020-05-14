В Перу около 90 полицейских и военных умерли из-за COVID-19

Около 90 сотрудников полиции и военных погибли из-за COVID-19 в Перу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают МВД и минобороны республики.

"На данный момент 4 098 сотрудников Национальной полиции Перу показали позитивные результаты на коронавирус, 82 человека скончались от этой болезни", - заявил министр внутренних дел Гастон Родригес.

Среди военных заражены 1172 человека, семеро скончались, сообщил в свою очередь министр обороны Уолтер Мартос.

Всего в Перу выявлено 76 306 случаев заболевания коронавирусом, 24 324 человека выздоровели, 2 169 пациентов скончались.