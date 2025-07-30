О нас

В Перу объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

В Перу объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке Угроза цунами существует на всем побережье Перу после землетрясения на Камчатке.
Другие страны
30 июля 2025 г. 08:40
В Перу объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Угроза цунами существует на всем побережье Перу после землетрясения на Камчатке.

Как передает Report, об этом сообщило управление гидрографии и навигации Военно-морских сил южноамериканской страны.

"По итогам анализа и оценки, проведенных центром предупреждения о цунами при данном управлении, сообщаем, что данное сейсмическое событие создает условия для предупреждения о цунами на побережье Перу", - говорится в тексте.

Власти страны пока не дали указаний о необходимости эвакуации. Ранее об угрозе цунами сообщили власти Чили и Эквадора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Мексике объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В Мексике объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 08:05
NBC: Глава Пентагона может уйти в отставку
NBC: Глава Пентагона может уйти в отставку
30 июля 2025 г. 07:14
ФБР нашло недостающую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме
ФБР нашло недостающую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме
30 июля 2025 г. 06:53
В Японии направили истребители для мониторинга за цунами
В Японии направили истребители для мониторинга за цунами
30 июля 2025 г. 06:28
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
30 июля 2025 г. 06:07
В Гватемале из-за землетрясения погиб человек
В Гватемале из-за землетрясения погиб человек
30 июля 2025 г. 06:03
Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай
Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай
30 июля 2025 г. 05:59
Тайфун Ко-Мэй обрушился на Шанхай
Тайфун "Ко-Мэй" обрушился на Шанхай
30 июля 2025 г. 05:25
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40
В США могут поддержать меры против покупателей нефти РФ
В США могут поддержать меры против покупателей нефти РФ
30 июля 2025 г. 04:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi