В Перу объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Угроза цунами существует на всем побережье Перу после землетрясения на Камчатке.
Как передает Report, об этом сообщило управление гидрографии и навигации Военно-морских сил южноамериканской страны.
"По итогам анализа и оценки, проведенных центром предупреждения о цунами при данном управлении, сообщаем, что данное сейсмическое событие создает условия для предупреждения о цунами на побережье Перу", - говорится в тексте.
Власти страны пока не дали указаний о необходимости эвакуации. Ранее об угрозе цунами сообщили власти Чили и Эквадора.