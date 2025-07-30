В Перу объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Угроза цунами существует на всем побережье Перу после землетрясения на Камчатке.

Угроза цунами существует на всем побережье Перу после землетрясения на Камчатке.

Как передает Report, об этом сообщило управление гидрографии и навигации Военно-морских сил южноамериканской страны.

"По итогам анализа и оценки, проведенных центром предупреждения о цунами при данном управлении, сообщаем, что данное сейсмическое событие создает условия для предупреждения о цунами на побережье Перу", - говорится в тексте.

Власти страны пока не дали указаний о необходимости эвакуации. Ранее об угрозе цунами сообщили власти Чили и Эквадора.