В Перу объявили режим ЧП

Чрезвычайное положение вводится на всей территории Перу.

Чрезвычайное положение вводится на всей территории Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минобороны страны Альберто Отарола.

"Через несколько часов в официальной печати будет опубликовано постановление об объявлении чрезвычайного положения общенационального уровня на 30 календарных дней", - сказал он в эфире государственного телеканала TVPerú. Как уточнил министр, на этот период национальная полиция будет оказывать содействие вооруженным силам страны в поддержании правопорядка.

Политик также напомнил, что на время действия режима ЧП вводится ряд ограничений гражданских прав, таких как "право на проведение собраний, неприкосновенность жилища, свободу перемещения, а также на личную свободу и безопасность". По его словам, это делается для восстановления порядка и обеспечения всеобщих прав и гарантий для всего населения страны.

После того как 7 декабря Педро Кастильо был смещен с должности президента, в Перу начались масштабные акции протеста. Манифестанты, требующие проведения досрочных выборов, блокируют дороги, занимают аэропорты, штурмуют здания органов власти и силовых структур, а также офисы средств массовой информации.