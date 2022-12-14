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В Перу объявили режим ЧП

В Перу объявили режим ЧП Чрезвычайное положение вводится на всей территории Перу.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 22:32
В Перу объявили режим ЧП

Чрезвычайное положение вводится на всей территории Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минобороны страны Альберто Отарола.

"Через несколько часов в официальной печати будет опубликовано постановление об объявлении чрезвычайного положения общенационального уровня на 30 календарных дней", - сказал он в эфире государственного телеканала TVPerú. Как уточнил министр, на этот период национальная полиция будет оказывать содействие вооруженным силам страны в поддержании правопорядка.

Политик также напомнил, что на время действия режима ЧП вводится ряд ограничений гражданских прав, таких как "право на проведение собраний, неприкосновенность жилища, свободу перемещения, а также на личную свободу и безопасность". По его словам, это делается для восстановления порядка и обеспечения всеобщих прав и гарантий для всего населения страны.

После того как 7 декабря Педро Кастильо был смещен с должности президента, в Перу начались масштабные акции протеста. Манифестанты, требующие проведения досрочных выборов, блокируют дороги, занимают аэропорты, штурмуют здания органов власти и силовых структур, а также офисы средств массовой информации.

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