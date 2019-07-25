​В Перу начнут эвакуацию населения в районе вулкана Убинас

Мэр района Убинас Исаак Тола заявил, что в четверг начнется эвакуация жителей из населенных пунктов, расположенных вблизи одноименного вулкана.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Andina.

"На этот раз вулкан Убинас извергает пепел в больших количествах, а вчера вулкан выбросил раскаленные камни, что напугало население, которое изначально не желало эвакуироваться", - приводит агентство слова мэра.

Процесс эвакуации будет проходить поэтапно, в четверг будут эвакуированы первые 500 человек, живущие ближе всего к вулкану, сообщает агентство.

Власти Перу ввели чрезвычайное положение в трёх департаментах страны из-за активности вулкана Убинас. Согласно указу президента и совета министров, ЧП объявлено в департаментах Мокегуа, Арекипа и Такна на 60 дней. Данный режим означает, что все органы власти должны быть готовы к принятию оперативных мер для предотвращения негативных последствий от действия вулкана.