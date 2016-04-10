 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Перу начались президентские выборы

    На пост главы государства претендуют 10 кандидатов

    Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Выборы главы государства и депутатов парламента начались в воскресенье в Перу.

    Как передает Report, на пост главы государства претендуют сразу 10 кандидатов.

    Основных кандидатов – трое: это дочь экс-президента Альберто Фухимори, отбывающего тюремный срок за коррупцию и другие преступления, Кейко, выступающая с правых позиций, экс-премьер и технократ Педро Кучински (коалиция "Перуанцы за перемены") и Вероника Мендоса от левого "Широкого фронта".

    Также в списке кандидатов есть два бывших президента — Алан Гарсия и Алехандро Толедо.

    Помимо главы государства, перуанцы выберут также двух вице-президентов, 130 членов конгресса и пять депутатов Андского парламента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi