​В Перу начались президентские выборы

Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Выборы главы государства и депутатов парламента начались в воскресенье в Перу.

Как передает Report, на пост главы государства претендуют сразу 10 кандидатов.

Основных кандидатов – трое: это дочь экс-президента Альберто Фухимори, отбывающего тюремный срок за коррупцию и другие преступления, Кейко, выступающая с правых позиций, экс-премьер и технократ Педро Кучински (коалиция "Перуанцы за перемены") и Вероника Мендоса от левого "Широкого фронта".

Также в списке кандидатов есть два бывших президента — Алан Гарсия и Алехандро Толедо.

Помимо главы государства, перуанцы выберут также двух вице-президентов, 130 членов конгресса и пять депутатов Андского парламента.