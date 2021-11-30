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В Перу микроавтобус упал в пропасть, 10 человек погибли

В Перу микроавтобус упал в пропасть, 10 человек погибли Микроавтобус упал в пропасть в Перу, погибли по меньшей мере 10 человек, включая ребенка, еще семь человек пострадали.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 10:17
В Перу микроавтобус упал в пропасть, 10 человек погибли

Микроавтобус упал в пропасть в Перу, погибли по меньшей мере 10 человек, включая ребенка, еще семь человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

ДТП произошло в регионе Амазонас, когда микроавтобус следовал по маршруту Чачапояс-Мойобамба.

Транспортное средство упало в пропасть глубиной 300 метров. "Микроавтобус упал в пропасть глубиной 300 метров ... десять человек погибли, семь серьезно пострадали", - заявил сотрудник пожарной службы.

Местная полиция начала расследование происшествия.

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Версия на английском языке Minibus falls into abyss in Peru, kills 10

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