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В Перу кандидата в президенты госпитализировали

В Перу кандидата в президенты госпитализировали Кандидат в президенты Перу от леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо был срочно госпитализирован из-за проблем с дыханием.
Другие страны
30 апреля 2021 г. 03:03
В Перу кандидата в президенты госпитализировали
Педро Кастильо

Кандидат в президенты Перу от леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо был срочно госпитализирован из-за проблем с дыханием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг его однопартийцы.

"Наш кандидат Педро Кастильо был срочно доставлен в больницу Лимы из-за нарушения дыхания. Запланированные на сегодня мероприятия были отменены", - говорится на странице партии в Twitter.

На своей странице 51-летний кандидат подтвердил, что "из-за проблем со здоровьем" не сможет присутствовать на запланированных в четверг митингах.

11 апреля в Перу прошли президентские выборы. По итогам подсчета 100% бюллетеней, избирком страны объявил, что во второй тур вышли Кастильо и Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила". Второй тур запланирован на 6 июня.

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