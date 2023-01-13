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В Перу из-за протестов приостановил работу аэропорт

В Перу из-за протестов приостановил работу аэропорт Аэропорт Куско, который принимает ежегодно тысячи иностранных туристов, направляющихся в древний комплекс Мачу-Пикчу, приостановил работу из-за протестов.
Другие страны
13 января 2023 г. 05:40
В Перу из-за протестов приостановил работу аэропорт

Аэропорт Куско, который принимает ежегодно тысячи иностранных туристов, направляющихся в древний комплекс Мачу-Пикчу, приостановил работу из-за протестов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций страны.

"Министерство сообщает, что в превентивных целях международный аэропорт Алехандро Веласко в Куско приостановит работу. Эта меры принимается для защиты здоровья людей и обеспечения безопасности авиасообщения", - говорится в заявлении ведомства.

Второй день участники антиправительственных протестов пытаются захватить аэропорт Куско. Пока полиции удается не подпустить манифестантов к воздушной гавани. По данным региональных властей, в ходе столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими погиб один человек, пострадали более 60, в том числе около 20 стражей порядка.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов. В результате столкновений между манифестантами и полицией погибли более 40 человек.

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