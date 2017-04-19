В Перу число жертв наводнений превысило 110 человек

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Общее число погибших в результате мощных наводнений в Перу достигло 113 человек.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил национальный центр страны по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Эксперты называют наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия.

По данным центра, еще 17 человек считаются пропавшими без вести, почти 400 получили ранения. Своего имущества лишились 178 тысяч человек, при этом всего стихия затронула более 1 миллиона жителей южноамериканской страны.

Число разрушенных домов превысило 20 тысяч, небольшие разрушения причинены 237 тысячам строений. Также наводнения разрушили 53 школы, 11 центров здравоохранения, 2,7 тысячи километров дорог и 316 мостов.