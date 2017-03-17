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    В Перу число погибших от наводнений превысило 50 человек

    По данным властей, в общей сложности более 70 человек получили ранения© Courtesy İmage

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Более 50 человек погибли в Перу в результате одного из самых мощных за последние десятилетия наводнений.

    Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

    По данным властей, стихия затронула 20 из 25 регионов страны, в общей сложности более 70 человек получили ранения, 11 пропали без вести. Пострадало или уничтожено имущество как минимум 56 тысяч перуанцев, всего стихия затронула порядка 546 тысячи жителей.

    Правительство Перу в четверг объявило о прекращении занятий в школах столицы страны Лимы.

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