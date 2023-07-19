В Перу более 10 человек погибли при падении автобуса с высоты 100 м

В Перу более 10 человек погибли при падении автобуса с высоты 100 м

По меньшей мере 12 человек погибли, 15 пострадали в результате падения автобуса в 100-метровую пропасть в провинции Карлос-Фермин-Фицкарральд региона Анкаш в центральной части Перу.

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