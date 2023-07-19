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В Перу более 10 человек погибли при падении автобуса с высоты 100 м

В Перу более 10 человек погибли при падении автобуса с высоты 100 м По меньшей мере 12 человек погибли, 15 пострадали в результате падения автобуса в 100-метровую пропасть в провинции Карлос-Фермин-Фицкарральд региона Анкаш в центральной части Перу.
Другие страны
19 июля 2023 г. 12:53
В Перу более 10 человек погибли при падении автобуса с высоты 100 м

По меньшей мере 12 человек погибли, 15 пострадали в результате падения автобуса в 100-метровую пропасть в провинции Карлос-Фермин-Фицкарральд региона Анкаш в центральной части Перу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил радио RPP глава провинции Карлос Ойола.

"Авария произошла в 500 м от провинции. Автобус направлялся из района Яуйя в Лиму. В настоящий момент 12 погибших и более 15 пострадавших," - заявил Ойола.

Он добавил, что на месте работают полиция и медицинские службы. По словам главы провинции, пострадавших доставляют в медицинские центры.

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