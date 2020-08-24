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В Перу 13 человек погибли в давке на дискотеке

В Перу 13 человек погибли в давке на дискотеке По меньшей мере тринадцать человек погибли и шестеро пострадали в результате давки на подпольной дискотеке в Перу 22 августа вечером.
Другие страны
24 августа 2020 г. 07:26
В Перу 13 человек погибли в давке на дискотеке

По меньшей мере тринадцать человек погибли и шестеро пострадали в результате давки на подпольной дискотеке в Перу 22 августа вечером.

Как передает Report, об этом сообщило в своем Twitter МВД республики.

Как уточняется, около 21:00 субботы (06:00 воскресенья, бакинское время) в полицию поступило сообщение о вечеринке, проходящей в развлекательном заведении в нарушение действующих в связи с пандемией коронавируса в стране запретов. Для задержания участников к зданию, где по информации МВД находилось около 120 человек, прибыло элитное спецподразделение полиции.

Отмечается, что при появлении правоохранителей собравшиеся попытались бежать. В результате образовалась давка, ставшая причиной гибели людей, среди пострадавших - трое полицейских.

Как утверждается, полиция не применяла спецсредств. Задержаны 23 человека. Личность владельца заведения и организаторов мероприятия устанавливается.

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