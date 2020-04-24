​В Перу 1,3 тыс. полицейских заразились коронавирусом

Около 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу заражены коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр внутренних дел страны Карлос Моран.

"Я хотел бы сообщить, что в национальной полиции служат 130 тысяч человек, из которых 80 тысяч вместе с вооруженными силами осуществляют контроль на улицах; из них (коронавирусом) заразились около 1,3 тысячи человек", - заявил Моран в ходе пресс-конференции.

Министр отметил, что подсчет ведется с момента объявления в стране режима чрезвычайного положения, введенного 16 марта.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Перу достигло 20 914, скончались 572 человека. Президент Перу Мартин Вискарра в четверг продлил действие чрезвычайного положения до 10 мая. ЧП подразумевает обязательный карантин и комендантский час.