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В Пермском крае в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 детей

В Пермском крае в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 детей Школьный автобус съехал с дороги в Пермском крае, пострадали 16 человек, в том числе 15 детей. Возбуждено уголовное дело.
Другие страны
19 августа 2023 г. 23:16
В Пермском крае в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 детей

Школьный автобус съехал с дороги в Пермском крае, пострадали 16 человек, в том числе 15 детей.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, 19 августа при движении по автомобильной трассе Соликамск - Красновишерск водитель школьного автобуса одной из транспортных организаций, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, всего в автобусе находились 20 человек.

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