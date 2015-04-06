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    ​В перестрелке в Саудовской Аравии убит полицейский

    В Катифе преимущественно проживают шииты

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии в ходе перестрелки в городе Авамия, который находится в округе Катиф, погиб полицейский, и еще трое получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщили власти.

    В Катифе преимущественно проживают шииты.

    Пресс-секретарь министерства внутренних дел заявил, что силы правопорядка занимались поиском убежищ, которые используются террористами - так власти называют активистов-шиитов, - когда по полицейским открыли огонь.

    Силы безопасности в ходе поисков обнаружили запасы оружия и телекоммуникационного оборудования.

    Живущие в Саудовской Аравии шииты обвиняют власти в дискриминации, из-за чего им бывает сложно получить государственные и военные должности.

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