​В перестрелке в Саудовской Аравии убит полицейский

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии в ходе перестрелки в городе Авамия, который находится в округе Катиф, погиб полицейский, и еще трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщили власти.

В Катифе преимущественно проживают шииты.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел заявил, что силы правопорядка занимались поиском убежищ, которые используются террористами - так власти называют активистов-шиитов, - когда по полицейским открыли огонь.

Силы безопасности в ходе поисков обнаружили запасы оружия и телекоммуникационного оборудования.

Живущие в Саудовской Аравии шииты обвиняют власти в дискриминации, из-за чего им бывает сложно получить государственные и военные должности.