В перестрелке в Афганистане убиты 20 террористов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В результате перестрелки между полицией и террористами "Талибан" в Афганистане убиты 20 террористов, погибли 2 сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор управления безопасности провинции Сарипол Абдулькайюм Бакизой.

По его словам, террористы напали на здание отделения полиции в районе Ширемха, произошла перестрелка.

Согласно информации, ранены около 40 террористов и двое полицейских.

Абдулькайюм Бакизой сообщил, что среди убитых есть один из лидеров террористов в регионе: "В результате перестрелки находящийся под контролем "Талибана" район Сартахта очищен от террористов".

Группировка "Талибан" распространила информацию о том, что погибли и ранены 15 полицейских.