 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В перестрелке в Афганистане убиты 20 террористов

    Абдулькайюм Бакизой: В результате перестрелки находящийся под контролем Талибана район Сартахта очищен от террористов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В результате перестрелки между полицией и террористами "Талибан" в Афганистане убиты 20 террористов, погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор управления безопасности провинции Сарипол Абдулькайюм Бакизой.

    По его словам, террористы напали на здание отделения полиции в районе Ширемха, произошла перестрелка. 

    Согласно информации, ранены около 40 террористов и двое полицейских. 

    Абдулькайюм Бакизой сообщил, что среди убитых есть один из лидеров террористов в регионе: "В результате перестрелки находящийся под контролем "Талибана" район Сартахта очищен от террористов".

    Группировка "Талибан" распространила информацию о том, что погибли и ранены 15 полицейских. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi