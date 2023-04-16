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В перестрелке с боевиками в Пакистане погибли двое военнослужащих, обезврежено восемь боевиков

В перестрелке с боевиками в Пакистане погибли двое военнослужащих, обезврежено восемь боевиков В пакистанской провинции Южный Вазиристан произошла перестрелка между силами безопасности и боевиками.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 11:27
В перестрелке с боевиками в Пакистане погибли двое военнослужащих, обезврежено восемь боевиков

В пакистанской провинции Южный Вазиристан произошла перестрелка между силами безопасности и боевиками.

Как передает Report, в результате перестрелки нейтрализовано восемь боевиков, также погибли двое военнослужащих.

В заявлении, распространенном пресс-службой армии, говорится, что в рамках операции было найдено и изъято большое количество оружия и боеприпасов. Информации о принадлежности боевиков к какой-либо группировке нет.

В последние месяцы в Пакистане участились случаи нападений террористов. В Исламабаде заявляют, что они спланированы и осуществляются базирующейся в Афганистане группировкой Tehrik-e Taliban Pakistan.

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