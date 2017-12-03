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    В перестрелке на таджикско-афганской границе погиб командир воинской части

    Погиб полковник Хайриддин Ахматов

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Командир воинской части Таджикистана погиб, еще четверо военных ранены в результате перестрелки на границе с Афганистаном.

    Как передает Report, cо ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил информированный источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

    Инцидент произошел в приграничном с Афганистаном районе Шамсиддин Шохин.

    Боестолкновение с вооруженной группой, возможно, афганскими контрабандистами произошло минувшей ночью вблизи кишлака Лангурихо данного района.

    По его данным, погиб полковник Хайриддин Ахматов, четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.

    Исходя из их состояния, возможна переправка на вертолете в военный госпиталь города Душанбе.

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