В перестрелке на таджикско-афганской границе погиб командир воинской части

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Командир воинской части Таджикистана погиб, еще четверо военных ранены в результате перестрелки на границе с Афганистаном.

Как передает Report, cо ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил информированный источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

Инцидент произошел в приграничном с Афганистаном районе Шамсиддин Шохин.

Боестолкновение с вооруженной группой, возможно, афганскими контрабандистами произошло минувшей ночью вблизи кишлака Лангурихо данного района.

По его данным, погиб полковник Хайриддин Ахматов, четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.

Исходя из их состояния, возможна переправка на вертолете в военный госпиталь города Душанбе.