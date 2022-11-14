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В перестрелке на границе с Афганистаном погиб пакистанский пограничник

В перестрелке на границе с Афганистаном погиб пакистанский пограничник Солдат Пограничного корпуса Пакистана погиб, еще двое получили ранения в результате перестрелки в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман" на границе с Афганистаном.
Другие страны
14 ноября 2022 г. 06:17
В перестрелке на границе с Афганистаном погиб пакистанский пограничник

Солдат Пограничного корпуса Пакистана погиб, еще двое получили ранения в результате перестрелки в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман" на границе с Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

Сотрудники службы безопасности Афганистана открыли огонь по пакистанским пограничникам, несшим дежурство на КПП. В ходе спровоцированной перестрелки один солдат Пограничного корпуса Пакистана погиб, двое получили ранения. О потерях афганской стороны не сообщается.

Как отметил телеканал, власти Пакистана приостановили работу КПП и не планируют ее возобновление до тех пор, пока Афганистан не выдаст виновников происшествия. В Кабуле придерживаются мнения о том, что нападение на пакистанских пограничников осуществили "неизвестные террористы под видом талибов".

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan hərbçiləri Pakistan sərhədçilərinə atəş açıb, ölən və yaralananlar var

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