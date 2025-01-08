В переходной команде Трампа исключили применение военной силы против Панамы

В переходной команде избранного американского президента Дональда Трампа исключают вариант применения им военной силы для возвращения Вашингтону контроля над Панамским каналом.

В переходной команде избранного американского президента Дональда Трампа исключают вариант применения им военной силы для возвращения Вашингтону контроля над Панамским каналом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель окружения следующего американского лидера.

"Я не представляю себе, чтобы такое произошло", - заявил он. Вопрос был о том, допускают ли в команде Трампа возможность использования военной силы против Панамы.

По словам представителя переходной команды, высказывания Трампа относительно Панамского канала следует рассматривать как стремление следующей американской администрации не допустить перехода контроля над этим важнейшим инфраструктурным объектом "в руки Китая". Трамп лишь хочет "сохранять беспрепятственный" доступ к каналу, сделать так, чтобы он "не находился в руках Китая", сказал представитель переходной команды.

Напомним, что Трамп заявлял на днях, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, а также высказывался в пользу присоединения к США Гренландии, являющейся датской автономией.