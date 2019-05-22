​В Пентагоне заявили об отсутствии планов воевать с Ираном

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединённые Штаты не планируют воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

«Речь идёт не о войне. Мы не собираемся воевать. Речь идёт о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий», — цитирует РИА Новости Шанахана, передает Report.

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединённые Штаты ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе.