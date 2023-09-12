В Пентагоне заявили о росте угроз безопасности в космическом пространстве

США отмечают рост угроз безопасности в космической сфере, заявил на конференции начальник космических операций при объединенном комитете начальников штабов генерал Чэнс Зальцман.

США отмечают рост угроз безопасности в космической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на конференции начальник космических операций при объединенном комитете начальников штабов генерал Чэнс Зальцман.

"Нужно отметить, что никакое пространство не защищено сейчас от угроз в сфере безопасности и космос, который является неотъемлемой частью всей окружающей среды, демонстрирует, что вызовов в нем сейчас больше, чем когда-либо в истории", - заявил глава космического командования на военно-космической конференции в Вашингтоне.

По его словам, создание космических сил в качестве отдельного рода войск в рамках ВС США отвечает условиям времени, которые он назвал "соперничеством великих держав".

По его словам, для наиболее эффективной работы космических сил необходимо их постоянное совершенствование как в структурном плане, так и по части оснащения и подготовки.