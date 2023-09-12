В Пентагоне заявили о росте угроз безопасности в космическом пространстве

США отмечают рост угроз безопасности в космической сфере.
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"Нужно отметить, что никакое пространство не защищено сейчас от угроз в сфере безопасности и космос, который является неотъемлемой частью всей окружающей среды, демонстрирует, что вызовов в нем сейчас больше, чем когда-либо в истории", - заявил глава космического командования на военно-космической конференции в Вашингтоне.
По его словам, создание космических сил в качестве отдельного рода войск в рамках ВС США отвечает условиям времени, которые он назвал "соперничеством великих держав".
По его словам, для наиболее эффективной работы космических сил необходимо их постоянное совершенствование как в структурном плане, так и по части оснащения и подготовки.