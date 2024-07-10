В Пентагоне заявили о необходимости готовиться к затяжным войнам

Соединенные Штаты и их союзники должны готовиться к возможным затяжным войнам, причем не только в Европе.

Соединенные Штаты и их союзники должны готовиться к возможным затяжным войнам, причем не только в Европе.

Как передает Report , с таким заявлением выступила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

По ее словам, оперативная совместимость вооруженных сил Запада и его "коллективная промышленная база являются фактором умножения мощи" США и их союзников.

"Поэтому я знаю, что у нас имеется необходимое не только для того, чтобы конкурировать с другими странами, но и победить в этой конкуренции и взять верх. Это включает в себя обеспечение того, что мы готовы к возможности затяжной войны. К ней должен быть готов любой союзник - и не только в Европе", - сказала Хикс на военно-промышленном форуме в рамках саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне.

Она добавила, что союзники должны "ускорить рост коллективного военно-промышленного потенциала и объемов выпускаемой продукции".