В Пентагоне заявили о бессилии США перед гиперзвуковым оружием России

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ США ничего не могут противопоставить российскому гиперзвуковому оружию.

Как передает Report со ссылкой на Business Insider, об этом заявил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен.

"У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас", — заявил генерал.

По мнению Хайтена, единственной защитой США от гиперзвукового оружия является "угроза ядерного возмездия".

"Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы", — добавил представитель Пентагона.