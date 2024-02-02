В Пентагоне заявили, что военная разведка США сфокусирована прежде всего на КНР

Внимание американской военной разведки концентрируется теперь в первую очередь на Китае.

Внимание американской военной разведки концентрируется теперь в первую очередь на Китае.

Как передает Report , об этом заявила первый заместитель шефа Пентагона Кэтлин Хикс, выступая на церемонии смены главы Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США.

"Однако за последние три с лишним года все это ведомство и его руководство предпринимали скоординированные усилия, чтобы лучше ориентировать РУМО на непрерывную стратегическую конкуренцию с КНР. Это хорошо, поскольку именно в этом нуждаются наша страна и вооруженные силы", - подчеркнула Хикс. В связи с этим она признала, что сложно "переориентировать" такие крупные ведомства, как РУМО, в котором работают более 16 тыс. человек. "Преодолеть предстоит множество препятствий - организационных и оперативных", - отметила первый замминистра обороны США.