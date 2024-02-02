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В Пентагоне заявили, что военная разведка США сфокусирована прежде всего на КНР

В Пентагоне заявили, что военная разведка США сфокусирована прежде всего на КНР Внимание американской военной разведки концентрируется теперь в первую очередь на Китае.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 22:20
В Пентагоне заявили, что военная разведка США сфокусирована прежде всего на КНР

Внимание американской военной разведки концентрируется теперь в первую очередь на Китае.

Как передает Report, об этом заявила первый заместитель шефа Пентагона Кэтлин Хикс, выступая на церемонии смены главы Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США.

"Однако за последние три с лишним года все это ведомство и его руководство предпринимали скоординированные усилия, чтобы лучше ориентировать РУМО на непрерывную стратегическую конкуренцию с КНР. Это хорошо, поскольку именно в этом нуждаются наша страна и вооруженные силы", - подчеркнула Хикс. В связи с этим она признала, что сложно "переориентировать" такие крупные ведомства, как РУМО, в котором работают более 16 тыс. человек. "Преодолеть предстоит множество препятствий - организационных и оперативных", - отметила первый замминистра обороны США.

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