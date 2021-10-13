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В Пентагоне заявили, что США пытаются снизить цену разработки гиперзвукового оружия

В Пентагоне заявили, что США пытаются снизить цену разработки гиперзвукового оружия Власти США принимают меры с целью сокращения затрат на создание гиперзвуковых вооружений.
Другие страны
13 октября 2021 г. 05:29
В Пентагоне заявили, что США пытаются снизить цену разработки гиперзвукового оружия

Власти США принимают меры с целью сокращения затрат на создание гиперзвуковых вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на конференции в Вашингтоне заместитель министра обороны США Хайди Шу, отвечающая за вопросы, касающиеся научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

"Мы должны понять, как сделать гиперзвуковые вооружения более доступными по цене", - привело ее слова во вторник агентство Reuters. Шу отметила, что военно-промышленному комплексу страны следует сосредоточиться на выполнении этой задачи. Она подчеркнула, что стоимость данных разработок может сократиться по мере роста объемов соответствующих закупок Пентагоном.

Замглавы военного ведомства также заявила журналистам американского издания Defense One в интервью, опубликованном в понедельник, что "уделяет большое внимание попыткам разобраться", как США "могут разработать приемлемые по стоимости гиперзвуковые вооружения". "Часть проблемы в том, есть ли у нас нужные материалы, есть ли предприятия, которые позволяют обеспечить это", - пояснила она.

Шу также допустила, что Пентагон сократит число финансируемых проектов в указанной сфере, чтобы сосредоточиться на наиболее перспективных.

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