В Пентагоне заявили, что пока не будут сбивать "китайский" разведывательный воздушный шар

В Пентагоне заявили, что пока не будут сбивать "китайский" разведывательный воздушный шар из-за риска падения обломков на жилые дома в штате Монтана.

В Пентагоне заявили, что пока не будут сбивать "китайский" разведывательный воздушный шар из-за риска падения обломков на жилые дома в штате Монтана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

"По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем. Вчера мы рассматривали варианты того, чтобы сбить шар над некоторыми малонаселенными районами в Монтане. Мы просто не могли снизить риск до такой степени, чтобы чувствовать себя комфортно, рекомендуя сбить его вчера", - отметил представитель Пентагона.

Он добавил, что у американских военных нет сомнений в том, что шар принадлежит Китаю, однако сам факт наличия в небе над Монтаной такого объекта несет риски разного рода - по данным Пентагона, нет угрозы гражданской авиации, и кроме того - безопасности США с точки зрения разведки этот шар также не несет.

Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали и отслеживают высотный разведывательный воздушный шар, который сейчас находится над континентальной частью США. По словам Райдера, "шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле". В Пентагоне также отметили, что после того, как шар был обнаружен, власти США незамедлительно приняли меры, чтобы препятствовать сбору важной информации. Кроме того, добавил Райдер, "случаи такой активности с применением шаров наблюдались в течение последних нескольких лет".