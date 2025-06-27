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В Пентагоне заявили, что оборонный бюджет США ориентирован на сдерживание КНР

В Пентагоне заявили, что оборонный бюджет США ориентирован на сдерживание КНР Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $1,01 трлн в первую очередь ориентирован на сдерживание Китая и активизацию американского военно-промышленного комплекса.
Другие страны
27 июня 2025 г. 05:57
В Пентагоне заявили, что оборонный бюджет США ориентирован на сдерживание КНР

Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $1,01 трлн в первую очередь ориентирован на сдерживание Китая и активизацию американского военно-промышленного комплекса.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам представители Пентагона.

Как отметил один из сотрудников ведомства, "приоритетами в этом оборонном бюджете являются внутренняя безопасность, сдерживание агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, оживление оборонно-промышленной базы". Министерство просит Конгресс выделить $197,4 млрд на нужды сухопутных сил США, $292,2 млрд для ВМС и $301,1 млрд для ВВС.

Пентагон, в частности, рассчитывает получить $60 млрд на модернизацию всех компонентов национальной ядерной триады, $25 млрд в качестве "начального капиталовложения" в создание системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"), которую хотят развернуть США, $3,5 млрд - на разработку истребителя-бомбардировщика шестого поколения F-47, $3,9 млрд - на разработку гиперзвуковых вооружений. Кроме того, военное ведомство запрашивает $15,1 млрд на обеспечение кибербезопасности, $1,3 млрд - на совершенствование цепочек поставок для нужд ВПК, $2,5 млрд - на наращивание производства ракет и других боеприпасов, $5 млрд - на ужесточение пограничного контроля.

Согласно проекту оборонного бюджета, Пентагон намерен закупить не 74 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II, как ожидалось ранее, а 47. Кроме того, он рекомендует отказаться от закупок самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail производства корпорации Boeing.

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