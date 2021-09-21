В Пентагоне заявили, что не видят террористической угрозы из Афганистана

Соединенные Штаты в настоящее время не видят террористической угрозы из Афганистана.

Соединенные Штаты в настоящее время не видят террористической угрозы из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас", - сказал он. При этом Кирби подчеркнул, что США "остаются бдительными" и следят за ситуацией в Афганистане и в таких странах, как Ирак и Сирия, откуда потенциально может исходить угроза американцам.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести оттуда свои силы. 15 августа президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.